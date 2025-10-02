Gustavo Petro ha chiesto l’espulsione della delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia dopo l’arresto di due cittadini colombiani a bordo della Flotilla

Il Presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto l’espulsione di tutta la delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia in seguito all’arresto di due cittadini colombiani a bordo della Global Sumud Flotilla. “Se ne va la delegazione diplomatica di Israele dalla Colombia”, ha scritto in un post su X. Cosa è successo Gustavo Petro ha ordinato l’espulsione dell’intera delegazione diplomatica israeliana dal territorio nazionale, segnando una rottura totale delle relazioni tra i due Paesi. La decisione è arrivata nelle scorse ore, subito dopo il fermo di due cittadine colombiane, Manuela Bedoya e Luna Barreto, membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, che stava tentando di rompere l’assedio israeliano a Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

