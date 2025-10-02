Gustavo Petro ha chiesto l’espulsione della delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia dopo l’arresto di due cittadini colombiani a bordo della Flotilla
Il Presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto l’espulsione di tutta la delegazione diplomatica israeliana dalla Colombia in seguito all’arresto di due cittadini colombiani a bordo della Global Sumud Flotilla. “Se ne va la delegazione diplomatica di Israele dalla Colombia”, ha scritto in un post su X. Cosa è successo Gustavo Petro ha ordinato l’espulsione dell’intera delegazione diplomatica israeliana dal territorio nazionale, segnando una rottura totale delle relazioni tra i due Paesi. La decisione è arrivata nelle scorse ore, subito dopo il fermo di due cittadine colombiane, Manuela Bedoya e Luna Barreto, membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, che stava tentando di rompere l’assedio israeliano a Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: gustavo - petro
Usa revoca il visto al presidente colombiano Gustavo Petro
Gustavo Petro, il dito nella piaga dell’Occidente
Flotilla, Gustavo Petro ordina espulsione diplomatici israeliani da Colombia e stop commercio con Tel Aviv: "Netanyahu criminale da catturare"
La prima vera reazione ufficiale e diplomatica di uno Stato all’abbordaggio illegale di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla è arrivata da quest’uomo qui, il Presidente della Colombia Gustavo Petro. Petro ha deciso immediatamente di espellere l’inte - facebook.com Vai su Facebook
La Colombia risponde duramente al caso della Flotilla: il presidente Gustavo Petro ha ordinato l'espulsione dell'intera delegazione diplomatica israeliana dopo la detenzione di due cittadini colombiani a bordo di una flottiglia diretta alla Striscia di Gaza per co - X Vai su X
Gustavo Petro, il dito nella piaga dell’Occidente - Gustavo Petro, a New York per l’assemblea delle Nazioni Unite, ha detto di voler intervenire a Gaza. msn.com scrive
Il presidente colombiano Petro: “Serve un esercito di salvezza per liberare la Palestina”. Gli Usa gli revocano il visto - Lo schema, antico ma efficace, si conferma nella recente revoca del visto Usa al presidente colombiano, Gustavo Petro, ... Da ilfattoquotidiano.it