Guillermo del Toro omaggia Avati ’L’arcano incantatore’ a Los Angeles
Ha voluto portare i suoi quattro film del cuore e tra questi c’è ’L’arcano incantatore’ di Pupi Avati. Il premio Oscar Guillermo del Toro, quest’anno direttore artistico dell’ AFI Fest, il festival dell’American Film Institute, presenterà il film il 25 ottobre all’Egyptian Theatre di Los Angeles, dove si vedranno anche ’Casanova’ di Federico Fellini, ’Barry Lyndon’ di Stanley Kubrick e ’The Duellants’ di Ridley Scott. Ma del Toro ha espresso l’ammirazione per Avati e il suo film del 1996 in tante altre occasioni, come in un libro di interviste uscito nel 2013 ’The best film you’ve never seen’, spiegando che ’L’arcano Incantatore’ "è un film horror pastorale e spirituale, incredibilmente ben documentato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
