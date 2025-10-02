Roma, 2 ottobre 2025 - Come promesso, il Paese si blocca in sostegno a Gaza. Migliaia di persone sono scese in piazza nelle città italiane in risposta all’ intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, anticipando così le prime manifestazioni dello sciopero. Venerdì 3 ottobre l’Italia si fermerà per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da Cgil, Usb e Si-Cobas, anticipando il maxi corteo di sabato a Roma per la Palestina. Lo stop, dichiaratamente politico, è stato indetto per difendere la Flotilla e sostenere il popolo palestinese con aiuti umanitari. Le prime difficoltà saranno percepibili già dal pomeriggio-sera di giovedì 2 ottobre, quando treni e autobus inizieranno a fermarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Guida allo sciopero del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore