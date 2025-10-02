Guerriglia in Centrale presto i primi 20 indagati nell' inchiesta

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Digos di Milano ha depositato al procuratore Marcello Viola la prima informativa sulla guerriglia avvenuta al termine del corteo per lo sciopero generale indetto dall’Usb lo scorso 22 settembre.Gli investigatori avrebbero già identificato una decina di persone - tra i 10 e i 12 - ritenute i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerriglia - centrale

Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione

La manifestazione per Gaza a Milano finisce in guerriglia: scontri alla stazione centrale

Guerriglia a Milano: i manifestanti pro Gaza assaltano la stazione Centrale. Cariche, lanci di pietre, vetrate rotte, fumogeni Immagini

guerriglia centrale presto primiGuerriglia in Centrale, presto i primi 20 indagati nell'inchiesta - La Digos di Milano ha depositato al procuratore Marcello Viola la prima informativa sulla guerriglia avvenuta al termine del ... Segnala milanotoday.it

guerriglia centrale presto primiCorteo pro-Gaza, verso i primi venti indagati per gli scontri in Centrale - Il fascicolo aperto in procura è per le ipotesi di danneggiamento aggravato, lesioni gravi e resistenza per gli incidenti del 22 settembre ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Guerriglia Centrale Presto Primi