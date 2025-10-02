Guduric | Olimpia obiettivo i playoff di Eurolega Messina è uno dei motivi per cui son qui

Il sebo, campione d'Europa con il Fenerbahce, è alla prima stagione a Milano: "Dovremo rimanere in salute e sacrificarci per la squadra. La leadership per me è guidare con l’esempio. Parlare può essere importante ma la chiave è ciò che fai". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guduric: "Olimpia, obiettivo i playoff di Eurolega. Messina è uno dei motivi per cui son qui"

In questa notizia si parla di: guduric - olimpia

Operazione riscatto. Rivoluzione Olimpia. Guduric per sognare

Olimpia Milano: Messina “Mio ultimo anno? Non dev’essere tema. Guduric ha tendente”

L’Olimpia Milano inizia la sua Eurolega. Esordio a Belgrado con la Stella Rossa. Assente Brown, ma c’è Guduric

Olimpia Milano vince all’esordio in Eurolega 2025: 92-82 sulla Stella Rossa a Belgrado. LeDay protagonista, Guduric decisivo nel finale. #Euroleague #EveryGameMatters - facebook.com Vai su Facebook

La Gazzetta titola: I primi lampi di Guduric e LeDay da trascinatore. Colpo Olimpia a Belgrado - X Vai su X

Guduric: "Olimpia, obiettivo i playoff di Eurolega. Messina è uno dei motivi per cui son qui" - Il sebo, campione d'Europa con il Fenerbahce, è alla prima stagione a Milano: "Dovremo rimanere in salute e sacrificarci per la squadra. Lo riporta msn.com

Marko Guduric segna gli obiettivi dell'Olimpia: «Scudetto e playoff di EuroLega per una stagione di successo» - off di Eurolega da 3 anni e Marko Guduric, arrivato in estate da fresco campione con il Fenerbahce, punti alla post- Si legge su pianetabasket.com