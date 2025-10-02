gubbio tir che trasporta cemento si ribalta sulla carreggiata autista liberato dai vigili del fuoco

Gubbio (Perugia), 2 ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato lungo la variante della strada statale 219, all’altezza dello svincolo di Torre Calzolari (nel comune di Gubbio, in provincia di Perugia) con un autoarticolato che si è ribaltato sulla carreggiata. Il mezzo pesante trasportava sacchi di cemento. L’autista è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Per le operazioni di rimozione del veicolo è stata necessaria l’autogrù del Comando provinciale di Perugia. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso e di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

