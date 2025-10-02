Guasto alla fibra in Valle Vitulanese | tranciato un cavo migliaia di utenti senza internet

Tempo di lettura: < 1 minuto Disagi da ieri sera in Valle Vitulanese a causa di un guasto alla linea della fibra ottica che ha lasciato senza connessione migliaia di utenti nei comuni di Cautano, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio e Vitulano. Secondo le prime ricostruzioni, il disservizio sarebbe stato provocato accidentalmente da un’azienda impegnata in lavori di manutenzione per conto di Gesesa, in via Silvio Pedicini a Foglianise. Durante gli interventi, infatti, sarebbe stato tranciato un cavo di trasporto fondamentale, che collega i Pop di Campoli e Cautano, provocando l’interruzione totale del servizio internet nei centri collegati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guasto alla fibra in Valle Vitulanese: tranciato un cavo, migliaia di utenti senza internet

In questa notizia si parla di: guasto - fibra

Comunicazione: guasto fibra ? Si informa che già dalle prime ore di questa notte si è verificato un guasto sulla fibra ottica che interessa diversi comuni dell’area altosangrina. I tecnici sono già al lavoro per la risoluzione del problema. Il servizio verrà ripristi Vai su Facebook

