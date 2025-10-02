Guaio Rimini il ’Neri’ si svuota Sempre in meno di mille sugli spalti

Al ’Neri’ arriva la prima della classe, ma non c’è da attendersi di certo il tutto esaurito. In fin dei conti i numeri di questa stagione valgono più di mille parole in casa Rimini. Nelle tre gare casalinghe che i biancorossi hanno disputato sin qui non si sono mai superate le mille presenze. Addirittura per la gara con la Ternana non è stato nemmeno sfondato il muro delle 500 presenze. Una cosa mai vista in Piazzale del Popolo. Nemmeno negli anni più difficili del calcio riminese. E c’è da aspettarsi che la gara con l’Arezzo non faccia eccezione con il rischio che siano più i tifosi toscani – galvanizzati dagli investimenti e dalle ambizioni della proprietà – di quelli romagnoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

