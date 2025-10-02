Guaio Rimini il ’Neri’ si svuota Sempre in meno di mille sugli spalti

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al ’Neri’ arriva la prima della classe, ma non c’è da attendersi di certo il tutto esaurito. In fin dei conti i numeri di questa stagione valgono più di mille parole in casa Rimini. Nelle tre gare casalinghe che i biancorossi hanno disputato sin qui non si sono mai superate le mille presenze. Addirittura per la gara con la Ternana non è stato nemmeno sfondato il muro delle 500 presenze. Una cosa mai vista in Piazzale del Popolo. Nemmeno negli anni più difficili del calcio riminese. E c’è da aspettarsi che la gara con l’Arezzo non faccia eccezione con il rischio che siano più i tifosi toscani – galvanizzati dagli investimenti e dalle ambizioni della proprietà – di quelli romagnoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

guaio rimini il 8217neri8217 si svuota sempre in meno di mille sugli spalti

© Sport.quotidiano.net - Guaio Rimini, il ’Neri’ si svuota. Sempre in meno di mille sugli spalti

In questa notizia si parla di: guaio - rimini

guaio rimini 8217neri8217 svuotaGuaio Rimini, il ’Neri’ si svuota. Sempre in meno di mille sugli spalti - Al ’Neri’ arriva la prima della classe, ma non c’è da attendersi di certo il tutto esaurito. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guaio Rimini 8217neri8217 Svuota