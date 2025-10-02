Guai per quattro star di Onlyfans vendevano foto e video hot in nero Arriva la finanza | quanto sono riusciti a evadere
Facevano video e foto su OnlyFans, con migliaia di abbonati pronti a pagare per i loro contenuti, ma al Fisco non risultava nulla. Quattro giovani triestini sono finiti al centro di un’indagine della Guardia di Finanza che ha ricostruito oltre 244mila euro di incassi mai dichiarati, frutto dell’attività non solo sulla paiattaforma con contenuti per adulti ma anche su altri social media. A queste somme si aggiungono altri 20mila euro non versati come «tassa etica», l’addizionale del 25% prevista per chi opera nell’intrattenimento per adulti. Le verifiche sono partite dalle loro attività online, dove i quattro avevano migliaia di follower per proseguire poi anche con le ispezioni domicialiri autorizzate dalla Procura di Trieste. 🔗 Leggi su Open.online
