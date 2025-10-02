Guadagnano 240mila euro con OnlyFans ma non dichiarano nulla | nei guai quattro influencer
Pubblicavano contenuti per adulti sulla piattaforma OnlyFans guadagnando 244.560 euro ma non avrebbero dichiarato nulla. Per questo quattro triestini sono ora indagati dalla guardia di finanza che sta conducendo un'operazione per contrastare l'evasione nel mondo digitale.Cosa è stato scopertoI. 🔗 Leggi su Today.it
