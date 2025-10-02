gruppo nazionale di fondamenti e storia della chimica il xxi convegno nazionale

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Manca poco al XXI Convegno nazionale, organizzato in questi mesi da GNFSC – Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimic a. Il Convegno si terrà dal 6 al 9 Ottobre, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, ad Arezzo. Sarà l’occasione per esperti, docenti, membri della Comunità scientifica, per trattare temi chimici, industriali, archeologici, letterari, attraverso 4 giorni di interventi, riflessioni e laboratori pratici, accomunati dal comune denominatore della chimica, concreto filo rosso di ogni elemento delle nostre quotidianità, oltre che disciplina sempre più alla base di applicazioni industriali e studio della Comunità scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

