Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica il XXI Convegno nazionale

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Manca poco al XXI Convegno nazionale, organizzato in questi mesi da GNFSC – Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimic a. Il Convegno si terrà dal 6 al 9 Ottobre, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, ad Arezzo. Sarà l’occasione per esperti, docenti, membri della Comunità scientifica, per trattare temi chimici, industriali, archeologici, letterari, attraverso 4 giorni di interventi, riflessioni e laboratori pratici, accomunati dal comune denominatore della chimica, concreto filo rosso di ogni elemento delle nostre quotidianità, oltre che disciplina sempre più alla base di applicazioni industriali e studio della Comunità scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gruppo nazionale di fondamenti e storia della chimica il xxi convegno nazionale

© Lanazione.it - Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica, il XXI Convegno nazionale

In questa notizia si parla di: gruppo - nazionale

Serturini Inter Women, avvio da protagonista con la Nazionale agli Europei: «Gruppo importante, ora bisogna proseguire il sogno»

Serturini Inter Women, protagonista con la Nazionale agli Europei: «Gruppo importante, ora bisogna proseguire il sogno»

Anche nella pallacanestro la nazionale femminile ha superato gli uomini Il bronzo europeo vinto dalla squadra di Capobianco è frutto della compattezza Senza invidie il gruppo ha subito riconosciuto la leadership di Zandalisini. Un assist speciale. La sfida delle azzurre ai colleghi maschi

gruppo nazionale fondamenti storiaGruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica, il XXI Convegno nazionale - Appuntamento dal 6 al 9 ottobre, nella Sala Conferenze dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, ad Arezzo ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Nazionale Fondamenti Storia