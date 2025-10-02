Grounded 2 | Il nuovo aggiornamento aggiunge AXL nuove costruzioni e tanti miglioramenti

Il parco di Brookhollow diventa più sinistro e ricco di sfide con l’arrivo del nuovo update di Grounded 2, un aggiornamento che introduce un boss colossale, set di equipaggiamento inediti, nuove opzioni per le costruzioni e centinaia di correzioni segnalate dalla community. AXL, la Tarantola Colossale. La grande protagonista di questa patch è AXL, un enorme ragno che rappresenta una delle sfide più dure mai introdotte nel gioco. Per evocarla è necessario ottenere una ricetta speciale nascosta nel mondo di gioco. Una volta sconfitta, AXL ricompenserà i giocatori con oggetti esclusivi a tema aracnide: Armatura completa della Tarantola. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Grounded 2: Il nuovo aggiornamento aggiunge AXL, nuove costruzioni e tanti miglioramenti

