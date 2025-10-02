Grossi grossi guai Arrestato il cantante italiano fermato dalla polizia | cosa è successo

Ha fatto molto discutere la notizia arrivata ieri da Milano, dove un cantante italiano attivo nella scena trap è stato arrestato con accuse pesanti legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei media, ha come scenario la periferia nord della città, già teatro in passato di episodi simili. L’artista, conosciuto soprattutto nei circuiti musicali indipendenti, è finito al centro di un’operazione della squadra Mobile che ha portato alla luce un ingente quantitativo di droga. >> “Quella parte del mio corpo.”. La Volta Buona, da Alessia Fabiani la confessione choc ammutolisce pure Caterina Balivo Secondo quanto ricostruito, il musicista è stato intercettato in via Bolzano, a pochi passi da viale Monza, mentre si trovava al volante di un’Audi Q2 bianca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it