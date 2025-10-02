Grosseto | tre morti e cinque feriti anche due bambini nello scontro fra un furgone e un bus per stranieri sull’Aurelia

GROSSETO – Tre morti e 5 feriti è lo spaventoso bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’Aurelia, a Grosseto fra un furgone e un bus che trasportava turisti stranieri, avvenuto oggi, 2 ottobre 2025. Per cause in corso di accertamento da parte di polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, i due mezzi, entrambi in transito sulla . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto: tre morti e cinque feriti (anche due bambini) nello scontro fra un furgone e un bus per stranieri sull’Aurelia

