Grosseto incidente mortale sull’Aurelia | tre vittime

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull’ Aurelia, all’altezza di Grosetto. I due mezzi erano entrambi in transito sulla corsia nord della SS1, al km 191. I veicoli, un furgoncino ed un van con turisti stranieri, per cause in corso di accertamento da parte di polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, sono entrati in collisione causando tre morti e cinque feriti, tra cui due bambini. Immediato l’intervento delle squadre del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto. Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta. Sul posto anche il personale sanitario con il supporto dell’elisoccorso, polizia, carabinieri e Anas. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grosseto, incidente mortale sull’Aurelia: tre vittime

In questa notizia si parla di: grosseto - incidente

Grosseto, incidente sull’Aurelia: 9 feriti, 3 sono bambini

Grosseto: incidente fra auto sull’Aurelia. 9 feriti, anche tre bambini (foto)

Grosseto, incidente con la moto: 59enne in gravi condizioni

#Grosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti - X Vai su X

Si scontrano un furgoncino e un pulmino, incidente stradale sull'Aurelia all'altezza di Grosseto: muoiono tre persone e cinque rimangono ferite - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente a Grosseto, furgone travolge un minivan: 3 morti e 4 feriti, coinvolti due bambini - La strada è stata chiusa in direzione nord dal km 188 al km 198. msn.com scrive

Incidente sull'Aurelia, tre morti e 5 feriti (due sono bambini) a Grosseto: schianto tra un furgone e un pulmino di turisti asiatici - Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ottobre) intorno alle 9 lungo la statale Aurelia in direzione ... Da msn.com