Grosseto grave incidente sull’Aurelia | 3 morti e 5 feriti anche due bambini

Definirla una tragedia non è sufficiente. Perché il grave incidente stradale che si è consumato sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, è un dramma senza precedenti. Tre mezzi coinvolti, tre persone decedute e 5 rimaste ferite tra cui due bambini: questo il bilancio. Si tratterebbe del violento impatto tra un furgone, un’auto e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

