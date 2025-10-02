Il nuovo corso in casa biancorossa, targato Piero Braglia, riparte o, sarebbe forse più corretto dire, continua con Giovanni Giunti. Sarà il centrocampista marchigiano ad indossare la fascia di capitano. Una scelta importante che va a premiare quello che, nell’ultima annata ma anche nella prima parte di questa stagione, partita col piede sbagliato, si è confermato il migliore tra i grifoni. Riconoscimento non solo simbolico ma anche materiale, il trofeo Stile Gioiello, che Giunti ha ricevuto lo scorso maggio dal Centro Coordinamento Perugia Clubs. E, nella speciale classifica, dopo le prime sette giornate, c’è sempre lui in vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Grifo, Giunti è il nuovo capitano. Oggi il test con la Pontevecchio