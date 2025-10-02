Greta e i suoi amici sono sani e salvi il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 "Greta Thunberg è sana e salva e sta per essere portata in Israele". Lo afferma il Ministero degli Esteri israeliano che ha diffuso sui social un video in cui Greta Thunberg seduta con vicino un soldato israeliano. Ministero Esteri Israele Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane sulle navi, fermati gli equipaggi. Mostrate le immagini di Greta Thunberg:  «L'attivista e i suoi amici sono sani e salvi»

"Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi"

Israele abborda la Flotilla, in un video l'arresto di Greta: "Lei e i suoi amici sono sani e salvi"

greta suoi amici sonoFlotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Israele: "Lei e i suoi amici sono salvi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Segnala tg24.sky.it

greta suoi amici sono'Greta e i suoi amici sono sani e salvi', Israele posta il video del fermo dell'attivista - Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port. Si legge su ansa.it

