Gravissimo incidente stradale mamma e figlia di 4 mesi travolte sulle strisce
Mattinata di paura a Vicenza, dove in poche ore si sono verificati tre diversi incidenti che hanno tenuto impegnati forze dell’ordine e soccorritori. Il più grave è accaduto poco dopo le 11.30 in via Maganza, quando una giovane madre che stava attraversando la strada con il passeggino e la figlioletta di appena quattro mesi è stata travolta da un’automobile. Sotto choc i passanti che si trovavano sul posto. >> “Non meritavi questa fine”. Tragedia in ospedale, l’infermiere Alberto entra in reparto poi lo choc davanti a colleghi e pazienti L’impatto è stato violentissimo: mamma e bambina sono letteralmente volate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: gravissimo - incidente
La maxi esercitazione: simulato un gravissimo incidente tra minibus
Viareggio, gravissimo incidente all’alba sul lungomare
Terribile incidente nella notte. Ventenne lotta tra la vita e la morte. Gravissimo anche l’amico
A nome di Italia Viva, esprimo il mio più profondo cordoglio per il gravissimo incidente avvenuto nel parco del Circeo vicino a Sabaudia. Vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei due militari caduti, e a tutta l'Aeronautica militare italiana. Vai su Facebook
Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano A seguito del grave incidente aereo avvenuto questa mattina nei pressi di Latina, il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi alle ore 13:00 su Piazza Duomo a Milano è stato annullato. L’iniziati - X Vai su X
Auto con a bordo mamma e figlio di 2 anni si schianta: entrambi in ospedale in gravi condizioni - Grave incidente ha coinvolto una mamma ed il suo bimbo di 2 anni, entrambi sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. notizie.it scrive
Gravissima mamma con neonata in carrozzina investita da un'auto - Una mamma è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada con una neonata in carrozzina. Lo riporta msn.com