Gravissimo incidente stradale 3 morti e 5 feriti | coinvolti anche bambini

Un drammatico incidente ha sconvolto l’Aurelia, trasformando un viaggio in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, un furgoncino e un pulmino che procedevano in direzione Nord si sono scontrati violentemente. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti, è stato fatale per tre persone che si trovavano a bordo del minivan. Nonostante i soccorsi tempestivi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Le vittime erano turisti di origine asiatica, giunti in Toscana per una vacanza che avrebbe dovuto essere all’insegna della scoperta e del relax. In pochi secondi, quel viaggio si è trasformato in una tragedia all’altezza di Grosseto, che ha lasciato sgomenti sia i compagni di viaggio sia le comunità locali coinvolte nei soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it