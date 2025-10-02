Gravissime carenze igienico-sanitarie sequestrate 21 tonnellate di alimenti in otto supermercati

Maxi sequestro in un supermercato nel napoletano. Sono oltre 21 le tonnellate di alimenti, del valore 350mila euro, sequestrate e otto attività sospese per gravissime carenze igienico-sanitarie: è il bilancio delle ispezioni eseguite nel mese di settembre dai carabinieri del Nas di Napoli in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

