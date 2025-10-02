Gravina | Investire nel calcio femminile è lungimirante il movimento è in crescita

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul movimento del calcio femminile in Italia che coinvolge anche l’Inter. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso grande soddisfazione per il recente accordo con Athora, che diventa il nuovo title partner della Serie A femminile. Nel commentare l’importante intesa, Gravina ha sottolineato come chi oggi decide di investire nel calcio femminile con convinzione stia compiendo un atto di “grande visione e lungimiranza”. Secondo il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il progetto di valorizzazione del mondo dello sport, e in particolare del calcio, non solo risponde a un’esigenza economica, ma si inserisce in una strategia più ampia per garantire una sostenibilità definitiva al movimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gravina: «Investire nel calcio femminile è lungimirante, il movimento è in crescita»

Serie A Women al via sabato. Gravina: «Il calcio femminile è un asset prioritario per la Figc» - Tra le novità del campionato, anche l'introduzione del Football Video Support, già utilizzato da inizio stagione in Serie C