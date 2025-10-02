Gravel Bike Event 2025 torna l’appuntamento per gli amanti delle due ruote e del buon vino alla Tenuta di Frassineto
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Domenica 26 ottobre l a Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto di Arezzo, organizza la quinta edizione di “Gravel Bike Event”. L’iniziativa, dedicata agli appassionati di bici gravel, e-bike e mountain bike, si svolgerà nei sentieri della Valdichiana aretina ed è ideata in collaborazione con La Chianina Ciclostorica, La Chianina Unconventional Bike Adventure, Gravel Alò e Trek Bicycle Arezzo. I partners dell’iniziativa sono Azienda Agricola Bemoccoli, Castello di Gargonza, Castello di Montecchio Vesponi, Cosmonauts, Dama Company, Frantoio Cacioli, Menchetti dal 1948, Minimarket Chianucci, Pastificio Fabianelli e Villa Fontarronco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gravel - bike
