Grave lutto per Luca Rizzo Nervo se ne va la sorella Elena

2 ott 2025

Elena Rizzo Nervo, è morta “dopo poco più di un mese di lotta contro una malattia crudele e insaziabile di vita”. Queste le parole del fratello, Luca, sorella di Luca, delegato per politiche migratorie e cooperazione internazionale alla Regione, ex assessore comunale ed ex deputato Pd. Elena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

