Grave infortunio nel cantiere della statale operaio investito da un macchinario | è in gravi condizioni
Intorno alle 9 si è verificato un grave infortunio a un operaio in un cantiere stradale sulla statale Adriatica. Tutto è accaduto all'altezza della Comet, dove è in corso il cantiere per l'adeguamento delle nuove corsie della Tangenziale di Ravenna.Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: grave - infortunio
Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave
Grave infortunio, cambia il destino di Donnarumma
Grave infortunio sul lavoro a Carbonate: 20enne "incastrato" in un macchinario tessile
GdS - L’infortunio di #Thuram sembra essere più grave del previsto, o almeno di quanto pensava il Francese, potrebbe stare fuori 3-4 settimane e saltare così Cremonese, nazionale, Roma e UnionSaintGilloise in UCL, tentando di tornare al 100% per la sfida - X Vai su X
Thuram, l'infortunio è più grave del previsto: rischia un mese di stop - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in cantiere, gli rimane la mano intrappolata nella macchina impastatrice per cemento - Trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso ... Scrive nordest24.it
Operaio 18enne precipita da un'impalcatura in cantiere: è gravissimo - Un operaio 18enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Torri di ... Riporta ilgazzettino.it