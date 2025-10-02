Grave infortunio nel cantiere della statale operaio investito da un macchinario | è in gravi condizioni

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 9 si è verificato un grave infortunio a un operaio in un cantiere stradale sulla statale Adriatica. Tutto è accaduto all'altezza della Comet, dove è in corso il cantiere per l'adeguamento delle nuove corsie della Tangenziale di Ravenna.Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grave - infortunio

Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave

Grave infortunio, cambia il destino di Donnarumma

Grave infortunio sul lavoro a Carbonate: 20enne "incastrato" in un macchinario tessile

grave infortunio cantiere stataleIncidente in cantiere, gli rimane la mano intrappolata nella macchina impastatrice per cemento - Trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso ... Scrive nordest24.it

Operaio 18enne precipita da un'impalcatura in cantiere: è gravissimo - Un operaio 18enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Torri di ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Infortunio Cantiere Statale