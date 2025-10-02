Grave incidente a Strugnano | ferito un 59enne

Triesteprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato a Strugnano nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 ottobre. Un turista tedesco di 59 anni, in bicicletta insieme al figlio 17enne, ha riportato un grave trauma cranico. Il giovane stava percorrendo in discesa con la bici la strada che va dal campeggio Belvedere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

