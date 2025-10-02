Grano la preoccupazione di Confagricoltura | Si rischia fino al 30% in meno di semine autunnali
L’apprensione è alta a una manciata di giorni dall’inizio delle semine autunnali. "Causa scarsa marginalità, si rischia fino al 30% in meno di superfici coltivate persino nei territori vocati della nostra regione non solo in collina" osserva il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
GRANO OGM A STELLE E STRISCE Leggiamo da un articolo del nostro amico Dario Dongo che il grano geneticamente modificato (OGM) varietà (HB4) ha raggiunto una fase cruciale negli Stati Uniti e dopo la sua approvazione per la coltivazione da parte de - facebook.com Vai su Facebook
Grano, raccolta di qualità. Preoccupazioni sul mais - Grano con rese e qualità in crescita, mais penalizzato dal caldo estivo, fiducia per la raccolta dei girasoli. Lo riporta lanazione.it