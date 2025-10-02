Granfondo ciclistica dei trapiantati tappa nel Policlinico di Bari per i partecipanti
Nella tappa di Bari i partecipanti sono stati accolti dal direttore sanitario del Policlinico di Bari, Danny Sivo, insieme alle equipe delle unità operative dei centri trapianti di fegato, rene e cuore. È ripartita questa mattina dal Policlinico di Bari la 19ª edizione della Granfondo Ciclistica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: granfondo - ciclistica
Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione, tutto pronto per l'edizione 2025 della gara ciclistica
In Puglia la 19ª Granfondo Ciclistica dei Trapiantati: dal 27 settembre al 4 ottobre
Oggi, all'ospedale SS. Annunziata di Taranto, abbiamo ospitato la tappa di arrivo della 19° Granfondo cicloturistica dei trapiantati, una manifestazione ciclistica non competitiva, organizzata ogni anno dall'Associazione Amici del trapianto di fegato di Bergamo - facebook.com Vai su Facebook
Granfondo Ciclistica dei Trapiantati: tappa al Policlinico di Bari - La manifestazione, organizzata dall’ Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, coinvolge ciclisti trapiantati d’organo, volontari e ... Si legge su giornaledipuglia.com
Granfondo ciclistica dei trapiantati: «Tappa in Puglia per diffondere la cultura della donazione» - L'iniziativa dal 27 settembre al 4 ottobre con 24 persone, tra cui 8 atleti trapiantati Si capisce dall’orgoglio con cui indossano la divisa (che simbolicamente vede due mani intrecciarsi) quanto cred ... bergamo.corriere.it scrive