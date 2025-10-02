Grande Fratello Matteo Azzali | l’ex compagna lo stronca sui social pagliaccio senza rispetto
La versione romantica di Matteo al Grande Fratello non convince tutti: la sua ex rivela un'altra verità e lo attacca con frasi pesanti. Il percorso di Matteo Azzali al Grande Fratello è iniziato soltanto da pochi giorni, ma già non mancano polemiche e ombre sul suo passato. Lunedì sera, il concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa presentandosi come un uomo dedito all'impegno verso i giovani che allena in palestra, molti dei quali con un passato difficile alle spalle, che trovano nello sport il loro riscatto. Una descrizione che ha colpito il pubblico e i compagni di gioco, ma che ha scatenato anche reazioni opposte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Omer Elomari da Traona al Grande Fratello Il giovane, originario della Siria e residente in Valtellina, ha raccontato la sua storia di rifugiato. Il sindaco Papini si augura che il programma dia risalto al paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Morbe Vai su Facebook
Come cominciare bene la giornata? Con il CV di Anita #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, l’ex compagna di Matteo Azzali lo sbugiarda sui social: “Pagliaccio, vergognati!” - Lunedì è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello, condotto per la prima volta da Simona Ventura, e tra i 13 concorrenti che ... Si legge su isaechia.it
Grande Fratello, l’ex di Matteo Azzali sbotta contro di lui: “Vergognati, pagliaccio!” - Grande Fratello: cosa c’è dietro la volontà di Matteo Azzali di lasciare la Casa? tuttosulgossip.it scrive