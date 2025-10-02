Grande Fratello Matteo Azzali | l’ex compagna lo stronca sui social pagliaccio senza rispetto

La versione romantica di Matteo al Grande Fratello non convince tutti: la sua ex rivela un'altra verità e lo attacca con frasi pesanti. Il percorso di Matteo Azzali al Grande Fratello è iniziato soltanto da pochi giorni, ma già non mancano polemiche e ombre sul suo passato. Lunedì sera, il concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa presentandosi come un uomo dedito all'impegno verso i giovani che allena in palestra, molti dei quali con un passato difficile alle spalle, che trovano nello sport il loro riscatto. Una descrizione che ha colpito il pubblico e i compagni di gioco, ma che ha scatenato anche reazioni opposte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

