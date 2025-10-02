Grande Fratello l’ex di Matteo Azzali lo sbugiarda su Instagram | Sei un pagliaccio vergognati
Grande Fratello a pochi giorni dall’inizio del reality show condotto da Simona Ventura, entra in gioco l’ex di Matteo Azzali con uno sfogo su Instagram. Una volta chiusa la porta rossa e passati i convenevoli con tutti i “casalinghi”, l’ex pugile ha adottato un atteggiamento lontano dalla voglia di divertirsi del resto dei concorrenti che danno vita a coreografie in giardino, sfilate improvvisate e danze sfrenate. Da questo mood Azzali è rimasto da parte, poichè ha manifestato la volontà di abbandonare il loft capitolino. Ho bisogno di fare un discorso serio, la mia vita è fatta di ordine e di regole, non mi vedrete mai fare cori e cuscinate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Grande Fratello, Grazia Kendi impazzisce in piena notte e Matteo viene sbugiardato dalla ex: cosa è successo - Tra lacrime, primi flirt e notti insonni: i primi giorni turbolenti nella Casa del Grande Fratello si fanno sentire. Da libero.it
Grande Fratello, Matteo Azzali: l’ex compagna lo stronca sui social “pagliaccio senza rispetto” - La versione romantica di Matteo al Grande Fratello non convince tutti: la sua ex rivela un'altra verità e lo attacca con frasi pesanti. Scrive movieplayer.it