Grande Fratello la sorpresa di Giulia scuote la Casa | ecco chi aveva già incontrato e come

Tvzap.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Programmi Tv, il Grande Fratello è appena ripartito e già il reality di Canale 5 si accende di episodi curiosi sui suoi protagonisti. Lunedì 29 settembre, la nuova edizione guidata da Simona Ventura ha spalancato le porte a dieci sconosciuti – o forse no? Sì, perché la tanto sbandierata “normalità” del cast ha già subito il suo primo, clamoroso colpo di scena. Leggi anche: “Era scandaloso”. Alfonso Signorini rompe il silenzio: il vero motivo dell’addio al “Grande Fratello” Grande Fratello, Giulia entra nella casa e crea subito scompiglio. Quest’anno in Casa si respira aria nuova: basta vip e influencer, largo a persone comuni, con professioni e vite lontane dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

grande fratello la sorpresa di giulia scuote la casa ecco chi aveva gi224 incontrato e come

© Tvzap.it - Grande Fratello, la sorpresa di Giulia scuote la Casa: ecco chi aveva già incontrato (e come)

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello sorpresa giuliaGiulia del Grande Fratello ha raccontato di essere stata rapita da piccola: la sua confessione ha sorpreso tutti - Giulia del Grande Fratello ha raccontato di essere stata rapita da piccola: la sua confessione ha sorpreso tutti ... Da novella2000.it

grande fratello sorpresa giuliaGrande Fratello, Giulia sorprende coinquilini e pubblico: 'Sono stata rapita da piccola' - La giovane concorrente Giulia ha confidato ai compagni d’avventura che da bambina sarebbe stata rapita: 'Uscirà la clip' ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Sorpresa Giulia