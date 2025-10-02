Grande Fratello la replica di Cristina Plevani a Salvo Veneziano | Non abbiamo litigato e chiudo qui l’argomento
Grande Fratello, vent’anni dopo ancora polemiche: la risposta di Cristina Plevani alle parole di Salvo Veneziano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Omer Elomari da Traona al Grande Fratello Il giovane, originario della Siria e residente in Valtellina, ha raccontato la sua storia di rifugiato. Il sindaco Papini si augura che il programma dia risalto al paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Morbe - facebook.com Vai su Facebook
"Grande Fratello", primi battibecchi in cucina e malumori dopo una notte... "movimentata" #grandefratello #2ottobre - X Vai su X
Grande Fratello, la replica di Cristina Plevani a Salvo Veneziano: "Non abbiamo litigato, e chiudo qui l’argomento" - Grande Fratello, vent’anni dopo ancora polemiche: la risposta di Cristina Plevani alle parole di Salvo Veneziano ... Secondo comingsoon.it
Grande Fratello, Cristina Plevani replica a Salvo Veneziano: «Non abbiamo litigato, chiudo qui l’argomento» - Cristina Plevani ha scelto di intervenire oggi sui social per chiarire alcune dichiarazioni polemiche rilasciate rilasciate da Salvo Veneziano ... Come scrive msn.com