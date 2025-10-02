Grande Fratello la cipolla della discordia | scoppia la prima lite furibonda in cucina

Al Grande Fratello basta un soffritto per accendere la miccia. Archiviate le polemiche social, la prima vera lite tra concorrenti scoppia nel luogo più sacro della casa: la cucina. Protagoniste dello scontro sono Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto e una furiosa Grazia Kendi, che ha trasformato una discussione culinaria in un caso di stato. Oggetto del contendere? Una semplice cipolla. “Basta, non vi sento più!”: Grazia perde le staffe. Tutto ha inizio mentre Giulia e Donatella preparano il pranzo. Chiacchierando, Giulia racconta delle sue abitudini familiari: “Io mangio sempre con cipolla e aglio perché noi rumeni li mettiamo in qualsiasi cibo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

