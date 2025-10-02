Grande Fratello la cipolla della discordia | scoppia la prima lite furibonda in cucina
Al Grande Fratello basta un soffritto per accendere la miccia. Archiviate le polemiche social, la prima vera lite tra concorrenti scoppia nel luogo più sacro della casa: la cucina. Protagoniste dello scontro sono Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto e una furiosa Grazia Kendi, che ha trasformato una discussione culinaria in un caso di stato. Oggetto del contendere? Una semplice cipolla. “Basta, non vi sento più!”: Grazia perde le staffe. Tutto ha inizio mentre Giulia e Donatella preparano il pranzo. Chiacchierando, Giulia racconta delle sue abitudini familiari: “Io mangio sempre con cipolla e aglio perché noi rumeni li mettiamo in qualsiasi cibo. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Omer Elomari da Traona al Grande Fratello Il giovane, originario della Siria e residente in Valtellina, ha raccontato la sua storia di rifugiato. Il sindaco Papini si augura che il programma dia risalto al paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Morbe - facebook.com Vai su Facebook
"Grande Fratello", primi battibecchi in cucina e malumori dopo una notte... "movimentata" #grandefratello #2ottobre - X Vai su X
Grande Fratello, primo giorno nella Casa: la concorrente rapita e già un amore - Le prime 24 ore nella Casa del Grande Fratello 2025: la concorrente rapita, coccole sotto le coperte e cipolle al centro della discussione ... Da dilei.it
Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia - Il Grande Fratello non si smentisce mai: e bastano poche ore dall’ingresso dei concorrenti e già scoppiano le prime tensioni. comingsoon.it scrive