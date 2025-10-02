Grande Fratello Grazia Kendi sbotta | Se vola un cuscino ve lo infilo in bocca
La nuova gieffina, entrata da poche ore nella Casa, ha già mostrato il suo carattere forte: dopo una lite in cucina in mattinata, nella notte ha perso la pazienza contro chi non la lasciava dormire. Grazia Kendi, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, sta mettendo in pratica il suo motto già evidente sul suo profilo Instagram: 'viso angelico solo con chi lo merita; per il resto serpe nera'. Nelle prime ore trascorse nella Casa, la 25enne milanese ha dato prova del suo carattere deciso e, durante la notte, non ha esitato a scontrarsi con alcuni coinquilini che non le permettevano di riposare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
