Grande Fratello Grazia Kendi lancia già una bomba gossip su una sua frequentazione famosa

Il rumor ha a che fare con un presunto legame tra Grazia Kendi e un ex partecipante di Temptation Island (edizione dell’estate 2024), Raul Dumitras (ex di Martina De Ioannon). Parpiglia si chiede se Grazia abbia omesso agli autori una relazione tra lei e il ragazzo, o se tra loro («molto più probabilmente», scrive) ci sia stato un flirt privo di strascichi. Indipendentemente da come stiano le cose Grazia, da poco entrata nel reality, ha già parlato della propria vita sentimentale L’indiscrezione rispetto a una presunta frequentazione tra Grazia Kendi e Raul Dumitras ha fatto la sua apparizione nel mondo del gossip come un sassolino gettato nelle acque – ancora piuttosto calme – del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

