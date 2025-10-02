Grande Fratello dopo 3 giorni scoppia il caso tra i concorrenti | Perché vuole uscire

Come molti sapranno lunedì 29 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025. Per l’edizione che festeggia i 25 anni di – più o meno – successi si è scelto di puntare su Simona Ventura e su un ritorno al ‘passato’: protagonisti sono infatti 13 persone comuni, quindi Nip, con le loro storie, le loro vite, le loro contraddizioni. Non mancano, ovviamente, le sorprese, i colpi di scena, le montagne russe emozionali che rappresentano il fulcro della narrazione gieffina. Tra queste c’è senza dubbio la vicenda del concorrente che non ha fatto in tempo ad orientarsi all’interno del loft di Cinecittà che già vuole fare le valigie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Omer Elomari da Traona al Grande Fratello Il giovane, originario della Siria e residente in Valtellina, ha raccontato la sua storia di rifugiato. Il sindaco Papini si augura che il programma dia risalto al paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Morbe Vai su Facebook

Come cominciare bene la giornata? Con il CV di Anita #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello 2025 vs Blanca 3: chi ha vinto? Gli ascolti - Prima sfida tra il Grande Fratello 2025 e Blanca 3: chi ha vinto la serata ? ultimenotizieflash.com scrive

Ascolti tv del 29 settembre, Blanca 3 contro il Grande Fratello. Ma il record è per lui - In prima serata è sfida è stata tra Maria Chiara Giannetta su Rai 1 e Simona Ventura su Canale 5. Da dilei.it