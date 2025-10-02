Grande Fratello chi è il preferito del pubblico? I primi sondaggi sconvolgono la Casa
La prima settimana del Grande Fratello 2025 si avvia alla conclusione e il pubblico ha già le idee chiarissime. Mentre nella Casa le dinamiche cambiano di ora in ora tra flirt, liti e crisi personali, fuori è il televoto a disegnare la prima, vera gerarchia di gradimento. I primi sondaggi lanciati in vista della puntata di lunedì 6 ottobre, che decreteranno il concorrente immune, rivelano sorprese e sonore bocciature. Anita Mazzotta regina del pubblico, Giulia resiste alla bufera. A guardare tutti dall’alto, contro ogni previsione, è Anita Mazzotta. La giovane manager, protagonista di una toccante confessione in cui ha rivelato di avere “il cuore in una gabbia”, ha conquistato il pubblico, volando in testa alle preferenze con un solido 22% dei voti. 🔗 Leggi su Tutto.tv
