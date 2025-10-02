A 24 ore dall’ingresso in Casa, l’ex pugile 47enne sbotta nella notte e parla di abbandono. Sui social interviene la presunta ex compagna con accuse durissime. Lo scontro tra “missione educativa” e goliardia del reality diventa la prima faglia narrativa della stagione. È durato pochissimo il “periodo di ambientamento” di Matteo Azzali al Grande Fratello: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, caso Matteo Azzali: “Non sono qui per fare il pagliaccio”, la minaccia d’addio e l’attacco dell’ex