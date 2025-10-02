Grande Fratello bufera su Giulia Soponariu | dalle frasi sui Down allo stereotipo sui napoletani

Bufera social e richieste di squalifica: la concorrente 19enne finisce nel mirino dopo due uscite ravvicinate. Ecco la timeline dei fatti, i regolamenti che contano e gli scenari possibili. A pochi giorni dall’avvio del Grande Fratello, Giulia Soponariu è al centro di una polemica a due tempi: prima un’espressione infelice riferita alle persone con sindrome . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, bufera su Giulia Soponariu: dalle frasi sui “Down” allo stereotipo sui napoletani

