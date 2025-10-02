Grande Fratello Anita Mazzotta in lacrime | le parole sulla malattia della madre

Latuafonte.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i momenti di spensieratezza e quelli di tensione, ci sono anche quelli di commozione al Grande Fratello. Le ultime news vedono protagonista Anita Mazzotta, la quale non ha trattenuto le lacrime parlando della malattia della mamma. Ciò è accaduto quando si è goduta il primo aperitivo, confrontandosi con alcuni coinquilini sulle proprie esperienze vissute all’interno del Confessionale della Casa. Qui i concorrenti si ritrovano a esporre i loro problemi e a parlare di tutto ciò che vogliono. Domenico ha rivelato ad Anita e Francesca di essersi commosso in Confessionale, quando ha parlato di sua mamma, morta a causa di un tumore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

