Grande Fratello 2025 | i concorrenti la durata tutte le novità sul televoto e sulla casa

Il Grande Fratello 2025 sembra voler tornare alle origini: cast di sconosciuti, regole più severe e durata più 'stringata'. Con Simona Ventura alla conduzione, il reality può riservare ancora sorprese? Il Grande Fratello 2025 ha ufficialmente aperto le porte, con una nuova padrona di casa illustre, Simona Ventura, a cui è affidato un compito importante: portare il reality più importante di Canale 5 ai fasti che furono. Niente che naturalmente possa avere a che fare con i numeri: il GF è lontano ormai da quello show che faceva concorrenza a Sanremo con oltre 9 milioni di spettatori (succedeva nel 20024 nell'era Barbara D'Urso), ma è la stessa platea televisiva complessiva a essersi drasticamente ridotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

