Granchio blu in Campania prosegue il monitoraggio dell’Osservatorio Genenvet della Federico II

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il monitoraggio del granchio blu (Callinectes sapidus) nei mari della Campania. I dati sulla presenza di questa specie aliena vengono raccolti dal laboratorio di Genetica Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: granchio - campania

Granchio blu in Campania: l’Osservatorio Genenvet continua il monitoraggio

granchio blu campania proseguePeretti: “Granchio blu in Campania, prosegue il monitoraggio” - Prosegue il monitoraggio del granchio blu (Callinectes sapidus) nei mari della Campania. Da napolivillage.com

granchio blu campania prosegueGranchio blu, oltre 2200 tonnellate catturate nel delta del Po: rimborsi in arrivo per i pescatori - Il Commissario Straordinario Enrico Caterino annuncia rimborsi tempestivi per chi ha subito danni dalla specie invasiva: già erogati oltre 900mila euro dei 1,4 milioni richiesti nell'area veneta. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Granchio Blu Campania Prosegue