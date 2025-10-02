L'Aquila - La montagna più alta dell’Appennino ha registrato fiocchi fino a quota 1.500 metri, con temperature scese sotto lo zero e scenari già invernali. Il Gran Sasso si è risvegliato sotto una coperta bianca. Nella notte, la prima nevicata consistente della stagione ha interessato l’intero massiccio, regalando agli escursionisti e agli abitanti dell’area uno spettacolo suggestivo che segna l’inizio dell’autunno inoltrato. Se nei giorni scorsi si erano osservati soltanto sporadici fiocchi cadere a quote più alte, questa volta le precipitazioni hanno assunto un carattere più diffuso. La neve ha raggiunto Campo Imperatore, a circa 2. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso imbiancato: arriva la prima vera nevicata dell’autunno abruzzese