Gran Sasso imbiancato | arriva la prima vera nevicata dell’autunno abruzzese

Abruzzo24ore.tv | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - La montagna più alta dell’Appennino ha registrato fiocchi fino a quota 1.500 metri, con temperature scese sotto lo zero e scenari già invernali. Il Gran Sasso si è risvegliato sotto una coperta bianca. Nella notte, la prima nevicata consistente della stagione ha interessato l’intero massiccio, regalando agli escursionisti e agli abitanti dell’area uno spettacolo suggestivo che segna l’inizio dell’autunno inoltrato. Se nei giorni scorsi si erano osservati soltanto sporadici fiocchi cadere a quote più alte, questa volta le precipitazioni hanno assunto un carattere più diffuso. La neve ha raggiunto Campo Imperatore, a circa 2. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

gran sasso imbiancato arriva la prima vera nevicata dell8217autunno abruzzese

© Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso imbiancato: arriva la prima vera nevicata dell’autunno abruzzese

In questa notizia si parla di: gran - sasso

Dall’Etna al Gran Sasso 2025: a Città Sant’Angelo la 19esima edizione

Tragedia sul Gran Sasso, escursionisti trovano corpo senza vita di un uomo

Tragico ritrovamento sul Gran Sasso: uomo trovato morto sul Pizzo Cefalone

gran sasso imbiancato arrivaGran Sasso imbiancato: arriva la prima vera nevicata dell’autunno abruzzese - La montagna più alta dell’Appennino ha registrato fiocchi fino a quota 1. Lo riporta abruzzo24ore.tv

gran sasso imbiancato arrivaPrima neve sul Gran Sasso, 5 gradi sotto zero a Sesto, il paese di Sinner - Prima nevicata consistente sul Gran Sasso nella notte. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Sasso Imbiancato Arriva