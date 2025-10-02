Gran Sasso imbiancato | arriva la prima vera nevicata dell’autunno abruzzese
L'Aquila - La montagna più alta dell’Appennino ha registrato fiocchi fino a quota 1.500 metri, con temperature scese sotto lo zero e scenari già invernali. Il Gran Sasso si è risvegliato sotto una coperta bianca. Nella notte, la prima nevicata consistente della stagione ha interessato l’intero massiccio, regalando agli escursionisti e agli abitanti dell’area uno spettacolo suggestivo che segna l’inizio dell’autunno inoltrato. Se nei giorni scorsi si erano osservati soltanto sporadici fiocchi cadere a quote più alte, questa volta le precipitazioni hanno assunto un carattere più diffuso. La neve ha raggiunto Campo Imperatore, a circa 2. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: gran - sasso
Dall’Etna al Gran Sasso 2025: a Città Sant’Angelo la 19esima edizione
Tragedia sul Gran Sasso, escursionisti trovano corpo senza vita di un uomo
Tragico ritrovamento sul Gran Sasso: uomo trovato morto sul Pizzo Cefalone
Prima neve di stagione a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Si tratta di un fenomeno non insolito a inizio ottobre, ma che quest’anno arriva in concomitanza con l’irruzione fredda che sta colpendo il Centro-Sud e l’Adriatico, con temperature abbondantemente - facebook.com Vai su Facebook
Prima neve sul Gran Sasso, 5 gradi sotto zero a Sesto, il paese di Sinner. Tempo in miglioramento, ma nel weekend nuova perturbazione #ANSA - X Vai su X
Gran Sasso imbiancato: arriva la prima vera nevicata dell’autunno abruzzese - La montagna più alta dell’Appennino ha registrato fiocchi fino a quota 1. Lo riporta abruzzo24ore.tv
Prima neve sul Gran Sasso, 5 gradi sotto zero a Sesto, il paese di Sinner - Prima nevicata consistente sul Gran Sasso nella notte. Da ansa.it