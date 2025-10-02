Gran Piemonte 2025 presentato il percorso | la salita di Castelletto d’Erro farà selezione

Giovedì 9 ottobre si disputerà la Gran Piemonte, classica del calendario italiano giunta alla 109ma edizione (con cambio di denominazione nel corso del tempo). L’appuntamento seguirà il Trittico Lombardo (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine) e precederà il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione, prevista sabato 11 ottobre. Nella giornata odierna è stato presentato il percorso dell’appuntamento in terra piemontese: 179 km particolarmente movimentati tra Dogliani e Acqui Term e. La prima parte del tracciato si snoderà nel cuneese e porterà alla salita di Bric della Forma, Prima di affrontare lo strappo di Rocchetta Palafea. 🔗 Leggi su Oasport.it

