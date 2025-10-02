Gran Guardia illuminata di arancione per le vittime del Mediterraneo

Anche Verona partecipa alla campagna "Illumina la memoria", promossa dal Comitato Tre Ottobre e sostenuta da oltre 50 municipi italiani. In occasione della dodicesima Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, oggi alle 19 il Palazzo della Gran Guardia sarà illuminato di arancione, colore che.

