Gran Guardia illuminata di arancione per le vittime del Mediterraneo
Anche Verona partecipa alla campagna “Illumina la memoria”, promossa dal Comitato Tre Ottobre e sostenuta da oltre 50 municipi italiani. In occasione della dodicesima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, oggi alle 19 il Palazzo della Gran Guardia sarà illuminato di arancione, colore che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
