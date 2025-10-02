Gran Fiera di Borgo San Donnino tra cibo musica mercatini e solidarietà

Torna la festa più amata di Fidenza, la Gran Fiera di Borgo San Donnino, in programma da venerdì 3 ottobre a domenica 12 ottobre. Un appuntamento imperdibile, atteso tutto l’anno dai fidentini e sempre più apprezzato anche da chi arriva da fuori città.“Anche quest’anno Confesercenti è lieta di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

LA FESTA SI PREANNUNCIA CALDA! SABATO 11 OTTOBRE in Piazza Garibaldi arriva JUMBO STORY sul palco della Gran Fiera di Borgo San Donnino! Direttamente dagli anni ’70 e ’80, il live più strepitoso con Jumbo Story! Piazza Garibaldi si trasf - facebook.com Vai su Facebook

