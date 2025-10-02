Gran Fiera di Borgo San Donnino tra cibo musica mercatini e solidarietà

Parmatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la festa più amata di Fidenza, la Gran Fiera di Borgo San Donnino, in programma da venerdì 3 ottobre a domenica 12 ottobre. Un appuntamento imperdibile, atteso tutto l’anno dai fidentini e sempre più apprezzato anche da chi arriva da fuori città.“Anche quest’anno Confesercenti è lieta di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gran - fiera

Weekend di eventi a Farini: Gran fiera della Torta di patate e cena in memoria dello chef Cogny

Gran finale del ’Tegge Festival’ e dell’antica fiera di San Vitale

Myss Keta protagonista del gran finale del Pride Village in Fiera a Padova

gran fiera borgo sanSan Gennaro Vesuviano, gran finale per la 412ª Fiera Vesuviana: musica, spettacolo e pubblico da record - Domenica 21 settembre San Gennaro Vesuviano ha vissuto una serata memorabile che ha chiuso in grande stile la 412ª ... Segnala sciscianonotizie.it

gran fiera borgo sanTorna la fiera di San Remigio. Processione e iniziative benefiche. Messa solenne con il vescovo Mario - L’origine della festa di San Remigio si perde nella notte dei tempi; fu infatti nel 1701 che una preziosa reliquia del Santo venne trasportata da Lucca fino a Fosdinovo, nel contesto di festeggiamenti ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gran Fiera Borgo San