Gotland la portaerei del Baltico | ecco come l’isola svedese è diventata il fulcro operativo della NATO nel Nord Europa
Chi oggi osa testare la prontezza dell’alleanza nel Baltico, trova a Gotland la risposta più chiara: il tempo della neutralità è finito. Ora, il mare ha occhi, orecchie e missili. E non è più un vuoto L’isola svedese di Gotland si trasforma da simbolo della neutralità post-Guerra Fredda a cuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Chi controlla #Gotland controlla i corridoi del #Baltico. #Svezia e #Polonia l'hanno trasformata in una bolla integrata che si accende in ore, non in settimane. È solo un'#esercitazione? O la prova #generale di una #task force?