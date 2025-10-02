Gora del Mulino Trovata l’intesa Comune-Consorzio

Approvato il progetto esecutivo a seguito del protocollo d’intesa tra Consorzio di Bonifica Toscana Nord e Comune di Altopascio per la sistemazione idraulica della " Gora del Mulino ", uno dei tanti rii e torrenti del territorio del Tau, un tempo addirittura definito la "piccola Olanda", per i corsi d’acqua presenti e i numerosi mulini. In questo caso verrà fatto un fondamentale intervento all’alveo. Le condizioni essenziali dell’intesa sono le seguenti: cofinanziamento a carico del Municipio di piazza Vittorio Emanuele della quota del 40% del valore complessivo di progettazione esecutiva e lavori per l’intervento, da realizzare in due stralci funzionali esecutivi, il primo di 100mila euro, di cui 40mila a carico del Comune e 60mila a carico del Consorzio; il secondo di 75mila, di cui 30mila a carico dell’Ente altopascese e 45mila come onere per la struttura consortile. 🔗 Leggi su Lanazione.it