Google Maps potrebbe migliorare Street View con un nuovo pulsante
Nel codice della versione 25.39.07 di Google Maps sono stati trovati dei riferimenti ad un nuovo pulsante in Street View L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - maps
Problemi sulla provinciale. “Per Google Maps è strada chiusa, i turisti non sanno dove passare”
Google Maps su Android Auto riceve due comode novità
Google Maps ha perso una funzione che faceva molto comodo
La Google Car a Calolziocorte! Ieri il celebre veicolo di Google Street View ha attraversato le strade della nostra città: presto vedremo su Google Maps immagini aggiornate di Calolziocorte. Cosa c’è già online oggi? Decine di foto sferiche a 360° lungo l - facebook.com Vai su Facebook
Novità Google Maps: indicazioni sempre visibili con gli aggiornamenti live - X Vai su X
Questa funzionalità di Google Maps potrebbe facilitare l’esplorazione virtuale - Google Maps offre tantissime fantastiche funzionalità che la rendono una delle migliori app di navigazione per Android. androidiani.com scrive
Google Maps sta cambiando e fa esultare gli utenti: nuova funzione strabiliante già disponibile: ora si che c’è tutto - Novità importanti per quanto riguarda Google Maps, con gli utenti che finalmente possono esultare per il cambiamento. Secondo fuoristrada.it