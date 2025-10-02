Gondo salterà Cesena Regia esorcista cercasi
Esorcista cercasi in casa granata, dove le energie negative si stanno moltiplicando, materializzandosi sotto forma di infortuni. Il primo reparto su cui la sfortuna ha picchiato duro è stata la difesa, con gli stop in serie prima di Quaranta e poi di Rozzio, mentre adesso l’influsso sembra essersi spostato sulla trequarti e in attacco. Cedric Gondo, già assente nel big match di martedì sera con lo Spezia, salterà anche il derby con il Cesena che è in programma sabato alle 19,30 al ‘Manuzzi’. L’attaccante ivoriano si è fermato nel corso della rifinitura di lunedì per un problema al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gondo salterà Cesena. Regia, esorcista cercasi - Sotto osservazione anche Marras, ormai insostituibile nello scacchiere granata. Lo riporta msn.com